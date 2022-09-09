Вересень, 09 в 19:32

Російські окупанти скаржаться на вище військове керівництво та обстріли з боку Збройних сил України.

Про це свідчить перехоплена телефонна розмова солдата з дружиною, оприлюднена Головним управління розвідки Міноборони України.

– У бригадах пачками звільняються. Пачками! Пачками ходять по госпіталям, всяку ху*ню знаходять собі. Кажуть, ці пі*араси всі мости в’*бали, які можна, – каже він.

Окупант зазначає, що російському керівництву байдуже, скільки їхніх солдат загинуло на війні в Україні.

Зараз дивляться

– Жителів у селах не можна чіпати, так не можна, малими групами гинуть, от і все. Ну уряду по*бать взагалі, скільки своїх загинуло. По*уй, – додав військовий РФ.

Раніше стало відомо, що українські воїни влаштували окупантам справжнє пекло під Ізюмом на Харківщині.

Зокрема, загарбник розповідав дружині, що ЗСУ точним ударом зруйнували базу, де було багато російської техніки та військових.