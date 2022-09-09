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Факти / Україна

ЗСУ відбили атаки окупантів біля 10 населених пунктів на Донеччині – Генштаб

Валентина Чорна, редакторка стрічки
ЗСУ відбили атаки окупантів біля 10 населених пунктів на Донеччині – Генштаб
Фото: Генштаб ЗСУ

Збройні сили України успішно відбили атаки окупантів в районах 10 населених пунктів на Донеччині.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу ЗСУ станом на 9 вересня 18:00.

– Підрозділи Сил оборони утримують займані позиції та не дають можливості ворогу просуватися вглиб території України. Наші воїни успішно відбили атаки ворога в районах населених пунктів Костянтинівка, Прудянка, Руські Тишки, Вірнопілля, Миколаївка Друга, Зайцеве, Авдіївка, Кам’янка, Побєда та Безіменне, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ракетні війська та артилерія продовжують виконувати завдання з вогневого ураження живої сили та бойової техніки противника.

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– Вогневого ураження зазнали 3 пункти управління ворога, понтонна переправа, 28 об’єктів зосередження живої сили та бойової техніки. В зону ураження потрапили склади з боєприпасами та вогневі позиції артилерії противника. Результати уточнюються, – додали у Генштабі.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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Джерело: Генштаб ЗСУ
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