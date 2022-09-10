Це буде, як лавина: росіяни почнуть втікати після успіхів ЗСУ на фронті

Вересень, 10 в 14:47

Міністр оборони України Олексій Резніков не береться прогнозувати, яким буде сценарій виходу з повномасштабної війни.

Але, на його думку, ще після кількох успіхів Збройних сил України на фронті – війська росіян почнуть втікати.

– Я переконаний, ще декілька успіхів на фронті, певних нехай незначних, але перемог, й війська росіян будуть втікати, а вони будуть, повірте мені. Тому що ми сьогодні руйнуємо їхні логістичні ланцюжки, склади і так далі. І постане питання: а куди їм діватися? І моральний дух. Це буде, як лавина: похитнеться одна лінія оборони, і воно посиплеться, – пояснив міністр.

Олексій Резніков нагадав, як окупаційні війська були вимушені втікати з Київщини, Чернігівщини, Сумщини, коли українські захисники почали їх витискати.

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Тоді в окупантів виникли проблеми з провізією і пальним, оскільки ЗСУ відрізали ланцюжки постачання. За словами Резнікова, це ж саме відбувається зараз із застосуванням високоточної артилерії і техніки.

Тому він переконаний, що є шанс, що ця лавина полетить швидше.