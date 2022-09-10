Вересень, 10 в 11:08

Збройні сили України лише протягом трьох днів, з 5 по 7 вересня, знищили повітряні цілі ворога на $157,5 млн. Йдеться про “демілітаризацію” російських вертольотів, бойових літаків, безпілотників та ракет.

Про це поінформували в пресцентрі Командування Повітряних Сил ЗСУ, посилаючись на підрахунок Генерального штабу.

– Усього за три дні війни окупанти пустили на вітер близько $157,5 млн. І йдеться лише про засоби повітряного нападу: крилаті ракети, літаки та гелікоптери, знищені підрозділами зенітних ракетних військ Повітряних Сил, ППО Сухопутних військ та ДШВ протягом 5 –7 вересня, – наголошується в повідомленні.

Українські військові, зокрема, знищили:

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Крилаті ракети Х-101, які в РФ вважаються одними з найдорожчих і найбільш технологічно оснащених. 5 вересня окупанти запустили шість таких ракет по території України, і п’ять із них збила протиповітряна оборона Повітряних Сил ЗСУ. Орієнтовна вартість однієї ракети Х-101 становить $13 млн.

Дві керовані авіаційні ракети Х-59 загальною вартістю близько $600 тис. ($300 тис. за одиницю).

Два ударних вертольоти Ка-52 на $32,4 млн (вартість однієї одиниці такої техніки становить $16,2 млн), а також ударний вертоліт Мі-24 вартістю $12,5 млн.

Три штурмовики Су-25 загальною вартістю $33 млн (по $11 млн за одиницю). Бойові літаки знищили воїни Десантно-штурмових військ ЗСУ.

Десять безпілотників оперативно-тактичного рівня типу Орлан-10 на загальну суму $1 млн (по $100 тис. за одиницю).

Тож, згідно з орієнтовними підрахунками, протягом трьох діб лише у небі втрати армії РФ в озброєнні склали $157,5 млн.

Повітряні Сили ЗСУ та ППО усіх сил оборони України продовжують нищити ворога на небі та на землі.

Варто зазначити, що протягом минулої доби Збройні сили України ліквідували ще 350 російських окупантів, 14 ворожих танків, 22 артилерійські системи, гелікоптер та іншу техніку. З початку повномасштабного вторгнення ЗСУ ліквідували вже 52 250 російських окупантів.

Джерело: Командування Повітряних Сил ЗСУ