Карта бойових дій на 10.09.2022 – ситуація на фронті
Сили оборони України станом на 10 вересня успішно відбили атаки армії РФ у районах населених пунктів Зайцеве, Весела Долина, Соледар, Бахмут та Першотравневе.
Карта бойових дій в Україні на 10.09.2022
На Волинському та Поліському напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала.
На Сіверському напрямку ворог завдав авіаударів по об’єктах цивільної та військової інфраструктури в районах населених пунктів Славгород і Велика Писарівка Сумської області.
Із танків, бойових машин, ствольної та реактивної артилерії російські окупанти гатили по військовій та цивільній інфраструктурі:
- на Харківському напрямку (у районах населених пунктів Дмитрівка, Прудянка, Золочів, Соснівка, Дуванка, Уди, Липці, Перемога, Момотове, Борщова);
- на Слов’янському напрямку (біля населених пунктів Слов’янськ, Долина, Краснопілля, Велика Комишуваха, Микільське, Дібрівне);
- на Краматорському напрямку (поблизу Серебрянки, Кривої Луки, Сидорового, Григорівки, Івано-Дар’ївки та Спірного);
- на Бахмутському напрямку (у районах населених пунктів Зайцеве, Миколаївка Друга, Весела Долина, Соледар, Бахмутське, Бахмут і Яковлівка);
- на Авдіївському напрямку (у районах Красногорівки, Авдіївки, Опитного, Водяного, Карлівки та Першотравневого);
- на Новопавлівському напрямку (у районах населених пунктів Мар’їнка, Новомихайлівка, Микільське, Вугледар, Шевченко, Велика Новосілка, Богоявленка, Нескучне, Времівка);
- на Запорізькому напрямку (поблизу Новоандріївки, Гуляйполя, Чарівного, Новосілки, Щербаків, Вільного Поля, Малинівки, Оріхова, Новополя);
- на Південнобузькому напрямку (уздовж усієї лінії зіткнення).
Крім того, Генеральний штаб Збройних сил України зафіксував 36 вильотів ворожих безпілотників.
Втрати РФ на 10 вересня 2022
- особового складу ‒ близько 52 250 (+350),
- танків ‒ 2 136 (+14),
- бойових броньованих машин ‒ 4 584 (+9),
- артилерійських систем – 1 259 (+22),
- реактивних систем залпового вогню – 311 (+5),
- засобів протиповітряної оборони ‒ 162 (+3),
- літаків – 239,
- гелікоптерів – 212 (+1),
- безпілотників оперативно-тактичного рівня – 898 (+10),
- крилатих ракет ‒ 215 (+1),
- кораблів (катерів) ‒ 15,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 3 426 (+27),
- спеціальної техніки ‒ 114 (+2).
Повномасштабна війна в Україні триває вже 199-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.