Карта бойових дій на 10.09.2022 – ситуація на фронті

Вересень, 10 в 14:49

Сили оборони України станом на 10 вересня успішно відбили атаки армії РФ у районах населених пунктів Зайцеве, Весела Долина, Соледар, Бахмут та Першотравневе.

Карта бойових дій в Україні на 10.09.2022

На Волинському та Поліському напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала.

На Сіверському напрямку ворог завдав авіаударів по об’єктах цивільної та військової інфраструктури в районах населених пунктів Славгород і Велика Писарівка Сумської області.

Зараз дивляться

Із танків, бойових машин, ствольної та реактивної артилерії російські окупанти гатили по військовій та цивільній інфраструктурі:

на Харківському напрямку (у районах населених пунктів Дмитрівка, Прудянка, Золочів, Соснівка, Дуванка, Уди, Липці, Перемога, Момотове, Борщова);

(у районах населених пунктів Дмитрівка, Прудянка, Золочів, Соснівка, Дуванка, Уди, Липці, Перемога, Момотове, Борщова); на Слов’янському напрямку (біля населених пунктів Слов’янськ, Долина, Краснопілля, Велика Комишуваха, Микільське, Дібрівне);

(біля населених пунктів Слов’янськ, Долина, Краснопілля, Велика Комишуваха, Микільське, Дібрівне); на Краматорському напрямку (поблизу Серебрянки, Кривої Луки, Сидорового, Григорівки, Івано-Дар’ївки та Спірного);

(поблизу Серебрянки, Кривої Луки, Сидорового, Григорівки, Івано-Дар’ївки та Спірного); на Бахмутському напрямку (у районах населених пунктів Зайцеве, Миколаївка Друга, Весела Долина, Соледар, Бахмутське, Бахмут і Яковлівка);

(у районах населених пунктів Зайцеве, Миколаївка Друга, Весела Долина, Соледар, Бахмутське, Бахмут і Яковлівка); на Авдіївському напрямку (у районах Красногорівки, Авдіївки, Опитного, Водяного, Карлівки та Першотравневого);

(у районах Красногорівки, Авдіївки, Опитного, Водяного, Карлівки та Першотравневого); на Новопавлівському напрямку (у районах населених пунктів Мар’їнка, Новомихайлівка, Микільське, Вугледар, Шевченко, Велика Новосілка, Богоявленка, Нескучне, Времівка);

(у районах населених пунктів Мар’їнка, Новомихайлівка, Микільське, Вугледар, Шевченко, Велика Новосілка, Богоявленка, Нескучне, Времівка); на Запорізькому напрямку (поблизу Новоандріївки, Гуляйполя, Чарівного, Новосілки, Щербаків, Вільного Поля, Малинівки, Оріхова, Новополя);

(поблизу Новоандріївки, Гуляйполя, Чарівного, Новосілки, Щербаків, Вільного Поля, Малинівки, Оріхова, Новополя); на Південнобузькому напрямку (уздовж усієї лінії зіткнення).

Крім того, Генеральний штаб Збройних сил України зафіксував 36 вильотів ворожих безпілотників.

Втрати РФ на 10 вересня 2022

особового складу ‒ близько 52 250 (+350),

танків ‒ 2 136 (+14),

бойових броньованих машин ‒ 4 584 (+9),

артилерійських систем – 1 259 (+22),

реактивних систем залпового вогню – 311 (+5),

засобів протиповітряної оборони ‒ 162 (+3),

літаків – 239,

гелікоптерів – 212 (+1),

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 898 (+10),

крилатих ракет ‒ 215 (+1),

кораблів (катерів) ‒ 15,

автомобільної техніки та автоцистерн – 3 426 (+27),

спеціальної техніки ‒ 114 (+2).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 199-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.