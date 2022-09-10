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Факти / Україна

Карта бойових дій на 10.09.2022 – ситуація на фронті

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Війна в Україні
Фото: Генштаб ЗСУ

Сили оборони України станом на 10 вересня успішно відбили атаки армії РФ у районах населених пунктів Зайцеве, Весела Долина, Соледар, Бахмут та Першотравневе.

Карта бойових дій в Україні на 10.09.2022

ISW

На Волинському та Поліському напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала.

На Сіверському напрямку ворог завдав авіаударів по об’єктах цивільної та військової інфраструктури в районах населених пунктів Славгород і Велика Писарівка Сумської області.

Зараз дивляться

Із танків, бойових машин, ствольної та реактивної артилерії російські окупанти гатили по військовій та цивільній інфраструктурі:

  • на Харківському напрямку (у районах населених пунктів Дмитрівка, Прудянка, Золочів, Соснівка, Дуванка, Уди, Липці, Перемога, Момотове, Борщова);
  • на Слов’янському напрямку (біля населених пунктів Слов’янськ, Долина, Краснопілля, Велика Комишуваха, Микільське, Дібрівне);
  • на Краматорському напрямку (поблизу Серебрянки, Кривої Луки, Сидорового, Григорівки, Івано-Дар’ївки та Спірного);
  • на Бахмутському напрямку (у районах населених пунктів Зайцеве, Миколаївка Друга, Весела Долина, Соледар, Бахмутське, Бахмут і Яковлівка);
  • на Авдіївському напрямку (у районах Красногорівки, Авдіївки, Опитного, Водяного, Карлівки та Першотравневого);
  • на Новопавлівському напрямку (у районах населених пунктів Мар’їнка, Новомихайлівка, Микільське, Вугледар, Шевченко, Велика Новосілка, Богоявленка, Нескучне, Времівка);
  • на Запорізькому напрямку (поблизу Новоандріївки, Гуляйполя, Чарівного, Новосілки, Щербаків, Вільного Поля, Малинівки, Оріхова, Новополя);
  • на Південнобузькому напрямку (уздовж усієї лінії зіткнення).

Крім того, Генеральний штаб Збройних сил України зафіксував 36 вильотів ворожих безпілотників.

Втрати РФ на 10 вересня 2022

  • особового складу ‒ близько 52 250 (+350),
  • танків ‒ 2 136 (+14),
  • бойових броньованих машин ‒ 4 584 (+9),
  • артилерійських систем – 1 259 (+22),
  • реактивних систем залпового вогню – 311 (+5),
  • засобів протиповітряної оборони ‒ 162 (+3),
  • літаків – 239,
  • гелікоптерів – 212 (+1),
  • безпілотників оперативно-тактичного рівня – 898 (+10),
  • крилатих ракет ‒ 215 (+1),
  • кораблів (катерів) ‒ 15,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 3 426 (+27),
  • спеціальної техніки ‒ 114 (+2).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 199-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело: Генштаб ЗСУ
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