Вересень, 10 в 11:52

Звуки вибухів, які нещодавно чули жителі Полтави, не пов’язані з ворожою атакою. Це військові навчання на території громади.

Про це повідомив голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін. Однак він все одно закликав місцевих жителів не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Тим часом російські війська продовжуть обстрілювати українські міста. Так, близько 01:10 10 вересня Миколаїв зазнав обстрілів з боку армії Російської Федерації.

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Ближче до світанку під ворожий вогонь потрапив Баштанський район Миколаївської області.

Також близько першої ночі 10 вересня російські війська завдали ракетного удару по Харківському району.

Більше про ситуацію на фронті можна дізнатися з карти бойових дій в Україні.