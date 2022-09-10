Пентагон побачив обнадійливі ознаки у контрнаступі ЗСУ на Херсонщині
Фото: Генштаб ЗСУ
Високопосадовець Пентагону заявив, що контрнаступ ЗСУ, який розпочався 1 вересня на Херсонщині, показав, що українці “творчо” інтегрують військовий потенціал, наданий США та іншими країнами, у свої операції.
– Ми дуже уважно стежимо за ходом контрнаступу, як ви можете собі уявити. Я думаю, що ми бачили деякі обнадійливі ознаки, особливо в останні день чи два. Але знову ж таки, росіяни — це суворий супротивник, і попереду, я думаю, довга битва, — заявила заступник заступника міністра оборони США з питань політики Саша Бейкер.
Вперше міністерство оборони США назвало українську операцію контрнаступом, чого раніше уникало, включаючи міністра оборони США Ллойда Остіна та голову Об’єднаного комітету начальників штабів генерала Марка Міллі.
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