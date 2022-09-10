Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна

Пентагон побачив обнадійливі ознаки у контрнаступі ЗСУ на Херсонщині

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
війна в Україні
Фото: Генштаб ЗСУ

Високопосадовець Пентагону заявив, що контрнаступ ЗСУ, який розпочався 1 вересня на Херсонщині, показав, що українці “творчо” інтегрують військовий потенціал, наданий США та іншими країнами, у свої операції.

– Ми дуже уважно стежимо за ходом контрнаступу, як ви можете собі уявити. Я думаю, що ми бачили деякі обнадійливі ознаки, особливо в останні день чи два. Але знову ж таки, росіяни — це суворий супротивник, і попереду, я думаю, довга битва, — заявила заступник заступника міністра оборони США з питань політики Саша Бейкер.

Вперше міністерство оборони США назвало українську операцію контрнаступом, чого раніше уникало, включаючи міністра оборони США Ллойда Остіна та голову Об’єднаного комітету начальників штабів генерала Марка Міллі.

Читайте
Це провал. Директор ЦРУ оцінив результати армії Путіна на війні

Зараз дивляться

Джерело: CNN
Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка