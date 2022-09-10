Повинні бути готовими воювати: Резніков про виїзд чоловіків за кордон
Заборона на виїзд за кордон для більшості чоловіків не планують переглядати, вона залишається чинною.
Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков. Він пояснив, що Генштаб і весь сектор безпеки і оборони повинні мати можливість залучати резерви, поповнювати лави із мобілізаційного резерву.
– Це війна. І як би нам не хотілося, ми несемо втрати. А це означає, що так, на жаль, чоловіки тут, в стані війни, у своїх вікових параметрах переважною більшістю повинні бути готовими воювати. Навіть не бути призваними, а воювати, – наголосив міністр.
Водночас Олексій Резніков додав, що зараз на розгляді в уряді перебуває проєкт постанови про дозвіл виїзду за кордон для студентів.
До слова, у Верховній Раді України також зареєстровано законопроєкт, яким пропонується звільнити від загальної мобілізації ще дві категорії чоловіків.
Зокрема, це стосується педагогічних працівників, які працюють у дитсадках (дошкільних навчальних закладах), і тренерів закладів фізичної культури і спорту державної чи комунальної форми власності.