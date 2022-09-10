Вересень, 10 в 15:32

Заборона на виїзд за кордон для більшості чоловіків не планують переглядати, вона залишається чинною.

Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков. Він пояснив, що Генштаб і весь сектор безпеки і оборони повинні мати можливість залучати резерви, поповнювати лави із мобілізаційного резерву.

– Це війна. І як би нам не хотілося, ми несемо втрати. А це означає, що так, на жаль, чоловіки тут, в стані війни, у своїх вікових параметрах переважною більшістю повинні бути готовими воювати. Навіть не бути призваними, а воювати, – наголосив міністр.

Водночас Олексій Резніков додав, що зараз на розгляді в уряді перебуває проєкт постанови про дозвіл виїзду за кордон для студентів.

Зараз дивляться

До слова, у Верховній Раді України також зареєстровано законопроєкт, яким пропонується звільнити від загальної мобілізації ще дві категорії чоловіків.

Зокрема, це стосується педагогічних працівників, які працюють у дитсадках (дошкільних навчальних закладах), і тренерів закладів фізичної культури і спорту державної чи комунальної форми власності.