ЗСУ звільнили Василенкове та Артемівку на Харківщині − Зеленський
Фото: Генштаб ЗСУ
Воїни 113-ї окремої бригади територіальної оборони звільнили села Василенкове та Артемівка на Харківщині.
Про це президент України Володимир Зеленський повідомив у своєму Telegram-каналі.
Глава держави опублікував фото наших воїнів у цих двох селах та наголосив, що ціна свободи – дуже висока.
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– Маємо пам’ятати, що свобода не дається легко. Українські захисники ціною власного життя виборюють незалежність для кожного з нас, – зазначив Зеленський.
Раніше Зеленський повідомив, що з початку вересня ЗСУ вже звільнили близько 2 тисяч кілометрів нашої території. Контрнаступи наших воїнів тривають на різних напрямках фронту.