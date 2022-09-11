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Факти / Україна

ЗСУ звільнили Василенкове та Артемівку на Харківщині − Зеленський

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
ЗСУ звільнили Василенкове та Артемівку на Харківщині − Зеленський
Фото: Генштаб ЗСУ

Воїни 113-ї окремої бригади територіальної оборони звільнили села Василенкове та Артемівка на Харківщині.

Про це президент України Володимир Зеленський повідомив у своєму Telegram-каналі.

Глава держави опублікував фото наших воїнів у цих двох селах та наголосив, що ціна свободи – дуже висока.

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– Маємо пам’ятати, що свобода не дається легко. Українські захисники ціною власного життя виборюють незалежність для кожного з нас, – зазначив Зеленський.

Google Maps

Раніше Зеленський повідомив, що з початку вересня ЗСУ вже звільнили близько 2 тисяч кілометрів нашої території. Контрнаступи наших воїнів тривають на різних напрямках фронту.

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