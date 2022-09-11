Вересень, 11 в 17:10

У другу неділю вересня в Україні відзначають День танкістів. Цьогоріч цей день припадає на 11 вересня.

На сьогодні взагалі важко уявити збройні сили будь-якої країни без танкових військ.

Президент Леонід Кучма підписав указ від 29 серпня 1997 року, в якому зокрема йшлося, що День танкістів встановлюється “на підтримку ініціативи ветеранів танкових військ і танкобудівників України, враховуючи бойові заслуги танкістів у роки Другої світової війни, та з метою виховання воїнів-танкістів Збройних сил України на кращих традиціях попередніх поколінь”.

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Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний у своєму привітанні наголосив, що воїни-танкісти виконують важку, героїчну роботу, яка неодмінно увійде в історію.

Командувач Об’єднаних сил генерал-лейтенант Сергій Наєв наголосив, що танки – це величезна вогнева потужність та ударна сила, висока мобільність та надійний броньований захист.

– У найвідповідальніші моменти саме танкові підрозділи стримують ворога, допомагаючи піхоті виконувати поставлені бойові завдання, – зауважив Наєв.

Танкові війська України

Танки присутні у трьох родах Збройних сил України — Сухопутних, Десантно-штурмових військах та морській піхоті. Національна гвардія також має танки.

На озброєнні ЗСУ мають танки Т-64 (у різних модифікаціях), Т-72, Т-80 та найновіший Т-84 Оплот.

За словами Олександра Коваленка, військового і політичного оглядача групи Інформаційний опір та експерта Українського центру досліджень проблем безпеки імені Дмитра Тимчука, танки Оплот на своєму озброєнні тримає армія Таїланду. Вони отримали більш як 50 таких машин.

Експерт наголосив, що наша модифікація танка Т-72АМТ була навіть краща, ніж російський Т-72Б3. Українська модифікація мала кращу броню, кращий двигун.

– Танкова школа України навіть за часів Радянського Союзу була навіть краща, ніж танкова школа Росії, – розповів Олександр Коваленко.

Війна в Україні

З початку повномасштабного вторгнення Росії на територію нашої держави ми зазнавали втрат у важкій техніці, проте нашим воїнам вдавалося і досі вдається захоплювати трофейну техніку.

Станом на 11 вересня, ЗСУ знищили 2154 ворожі танки.

Наразі у розпорядженні наших воїнів, крім власних є польські танки – Т-72М1 та БТ-912.

Військовий експерт Олександр Коваленко зауважує, що доволі часто йому доводиться чути про непотрібність використання танків у сучасних війнах, зокрема через те, що танки на війні довго “не живуть”.

– Все залежить від умов використання цих бронемашин. Танк був і залишається дуже важливим елементом під час наступальних та контрнаступальних дій Збройних сил України, – наголосив експерт.

Олександр Коваленко нагадав, як російська армія величезними колонами заходила вночі 24 лютого на територію України. Тоді Кремль очікував блискавичного прориву, проте саме такі довжелезні колони (по кілька десятків кілометрів) стали чудовою мішенню для нашої артилерії та ПТРК (протитанкових ракетних комплексів).

– Кидати таку кількість танків у “м’ясорубку”, як це зробила Росія, у сучасній війні така тактика не працює. Так робили за часів Другої світової війни… Танки ефективні точково у ближньому бою, коли потрібно знищити фортифікації ворога, – зауважив Олександр Коваленко.

Наразі наші збройні сили використовують танки досить раціонально – для просування невеликих груп.

Щодо того, як танкові підрозділи використовують Росія та Україна, то різниця в тому, що армія РФ кидає танки на прорив, не шкодуючи техніки та живої сили. Українське командування робить акцент на збереженні життів військових.

Українська тактика використання танків пов’язана із тим, що кількість такої техніки у нас набагато менше, ніж у Росії, наголошує військовий оглядач Олександр Коваленко. Тому ЗСУ відпрацьовують малими танковими групами у поєднанні з невеликими мобільними ПТРК-розрахунками.

Джерело: Указ президента, Головнокомандувач ЗСУ, Командування Об’єднаних сил ЗСУ

Фото: Командування Об’єднаних сил ЗСУ