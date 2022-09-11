Карта бойових дій на 11.09.2022 – ситуація на фронті
На 200-ту добу повномасштабної війни Сили оборони відбили атаки військ РФ у районах населених пунктів Соснівка, Майорськ, Миколаївка Друга, Зайцеве, Весела Долина, Соледар, Бахмут, Піски, Першотравневе та Новомихайлівка.
Карта бойових дій в Україні на 11.09.2022
На Волинському та Поліському напрямках суттєвих змін не відбулось.
Із танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії російські війська гатили:
- на Сіверському напрямку (неподалік Білопілля, Линового та Грабовського Сумської області);
- на Харківському напрямку (у районах населених пунктів Лютівка, Тимофіївка, Дементіївка, Золочів, Соснівка, Питомник, Руські Тишки, Черкаські Тишки та Борщова);
- на Слов’янському напрямку (поблизу населених пунктів Слов’янськ, Долина, Краснопілля, Велика Комишуваха, Довгеньке та Дмитрівка);
- на Краматорському напрямку (біля Кривої Луки, Пискунівки, Сидорового та Роздолівки);
- на Бахмутському напрямку (у районах Веселої Долини, Соледара, Бахмутського, Бахмута, Яковлівки, Білогорівки та Веселого);
- на Авдіївському напрямку (поблизу Авдіївки, Опитного, Водяного, Першотравневого, Карлівки та Красногорівки);
- на Новопавлівському напрямку (у районах населених пунктів Великі Новосілки, Шевченко, Вугледар та Мар’їнка);
- на Запорізькому напрямку (біля Гуляйполя, Рівнопілля, Новосілки, Вільного Поля, Червоного та Малинівки);
- на Південнобузькому напрямку (у районах населених пунктів Мирне, Степова Долина, Біла Криниця, Сухий Ставок, Любомирівка, Безіменне та Нова Зоря).
Загалом упродовж кількох днів Збройні сили України звільнили від російської окупації близько 2 тис. кв. м території.
Українські підрозділи зайшли до Куп’янська. Триває звільнення населених пунктів Куп’янського та Ізюмського районів Харківської області.
Втрати РФ на 11 вересня 2022
- особового складу ‒ близько 52 650 (+400),
- танків ‒ 2 154 (+18),
- бойових броньованих машин ‒ 4 617 (+33),
- артилерійських систем – 1 263 (+4),
- реактивних систем залпового вогню – 311,
- засобів протиповітряної оборони ‒ 162,
- літаків – 242 (+3),
- гелікоптерів – 213 (+1),
- безпілотників оперативно-тактичного рівня – 902 (+4),
- крилатих ракет ‒ 216 (+1),
- кораблів (катерів) ‒ 15,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 3 445 (+19),
- спеціальної техніки ‒ 117 (+1).
Повномасштабна війна в Україні триває вже 200-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.