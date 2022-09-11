Карта бойових дій на 11.09.2022 – ситуація на фронті

Вересень, 11 в 14:51

На 200-ту добу повномасштабної війни Сили оборони відбили атаки військ РФ у районах населених пунктів Соснівка, Майорськ, Миколаївка Друга, Зайцеве, Весела Долина, Соледар, Бахмут, Піски, Першотравневе та Новомихайлівка.

Карта бойових дій в Україні на 11.09.2022

На Волинському та Поліському напрямках суттєвих змін не відбулось.

Із танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії російські війська гатили:

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на Сіверському напрямку (неподалік Білопілля, Линового та Грабовського Сумської області);

(неподалік Білопілля, Линового та Грабовського Сумської області); на Харківському напрямку (у районах населених пунктів Лютівка, Тимофіївка, Дементіївка, Золочів, Соснівка, Питомник, Руські Тишки, Черкаські Тишки та Борщова);

(у районах населених пунктів Лютівка, Тимофіївка, Дементіївка, Золочів, Соснівка, Питомник, Руські Тишки, Черкаські Тишки та Борщова); на Слов’янському напрямку (поблизу населених пунктів Слов’янськ, Долина, Краснопілля, Велика Комишуваха, Довгеньке та Дмитрівка);

(поблизу населених пунктів Слов’янськ, Долина, Краснопілля, Велика Комишуваха, Довгеньке та Дмитрівка); на Краматорському напрямку (біля Кривої Луки, Пискунівки, Сидорового та Роздолівки);

(біля Кривої Луки, Пискунівки, Сидорового та Роздолівки); на Бахмутському напрямку (у районах Веселої Долини, Соледара, Бахмутського, Бахмута, Яковлівки, Білогорівки та Веселого);

(у районах Веселої Долини, Соледара, Бахмутського, Бахмута, Яковлівки, Білогорівки та Веселого); на Авдіївському напрямку (поблизу Авдіївки, Опитного, Водяного, Першотравневого, Карлівки та Красногорівки);

(поблизу Авдіївки, Опитного, Водяного, Першотравневого, Карлівки та Красногорівки); на Новопавлівському напрямку (у районах населених пунктів Великі Новосілки, Шевченко, Вугледар та Мар’їнка);

(у районах населених пунктів Великі Новосілки, Шевченко, Вугледар та Мар’їнка); на Запорізькому напрямку (біля Гуляйполя, Рівнопілля, Новосілки, Вільного Поля, Червоного та Малинівки);

(біля Гуляйполя, Рівнопілля, Новосілки, Вільного Поля, Червоного та Малинівки); на Південнобузькому напрямку (у районах населених пунктів Мирне, Степова Долина, Біла Криниця, Сухий Ставок, Любомирівка, Безіменне та Нова Зоря).

Загалом упродовж кількох днів Збройні сили України звільнили від російської окупації близько 2 тис. кв. м території.

Українські підрозділи зайшли до Куп’янська. Триває звільнення населених пунктів Куп’янського та Ізюмського районів Харківської області.

Втрати РФ на 11 вересня 2022

особового складу ‒ близько 52 650 (+400),

танків ‒ 2 154 (+18),

бойових броньованих машин ‒ 4 617 (+33),

артилерійських систем – 1 263 (+4),

реактивних систем залпового вогню – 311,

засобів протиповітряної оборони ‒ 162,

літаків – 242 (+3),

гелікоптерів – 213 (+1),

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 902 (+4),

крилатих ракет ‒ 216 (+1),

кораблів (катерів) ‒ 15,

автомобільної техніки та автоцистерн – 3 445 (+19),

спеціальної техніки ‒ 117 (+1).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 200-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.