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Факти / Україна

Карта бойових дій на 11.09.2022 – ситуація на фронті

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Втрати РФ
Фото: Генштаб ЗСУ

На 200-ту добу повномасштабної війни Сили оборони відбили атаки військ РФ у районах населених пунктів Соснівка, Майорськ, Миколаївка Друга, Зайцеве, Весела Долина, Соледар, Бахмут, Піски, Першотравневе та Новомихайлівка.

Карта бойових дій в Україні на 11.09.2022

ISW

На Волинському та Поліському напрямках суттєвих змін не відбулось.

Із танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії російські війська гатили:

Зараз дивляться
  • на Сіверському напрямку (неподалік Білопілля, Линового та Грабовського Сумської області);
  • на Харківському напрямку (у районах населених пунктів Лютівка, Тимофіївка, Дементіївка, Золочів, Соснівка, Питомник, Руські Тишки, Черкаські Тишки та Борщова);
  • на Слов’янському напрямку (поблизу населених пунктів Слов’янськ, Долина, Краснопілля, Велика Комишуваха, Довгеньке та Дмитрівка);
  • на Краматорському напрямку (біля Кривої Луки, Пискунівки, Сидорового та Роздолівки);
  • на Бахмутському напрямку (у районах Веселої Долини, Соледара, Бахмутського, Бахмута, Яковлівки, Білогорівки та Веселого);
  • на Авдіївському напрямку (поблизу Авдіївки, Опитного, Водяного, Першотравневого, Карлівки та Красногорівки);
  • на Новопавлівському напрямку (у районах населених пунктів Великі Новосілки, Шевченко, Вугледар та Мар’їнка);
  • на Запорізькому напрямку (біля Гуляйполя, Рівнопілля, Новосілки, Вільного Поля, Червоного та Малинівки);
  • на Південнобузькому напрямку (у районах населених пунктів Мирне, Степова Долина, Біла Криниця, Сухий Ставок, Любомирівка, Безіменне та Нова Зоря).

Загалом упродовж кількох днів Збройні сили України звільнили від російської окупації близько 2 тис. кв. м території.

Українські підрозділи зайшли до Куп’янська. Триває звільнення населених пунктів Куп’янського та Ізюмського районів Харківської області.

Втрати РФ на 11 вересня 2022

  • особового складу ‒ близько 52 650 (+400),
  • танків ‒ 2 154 (+18),
  • бойових броньованих машин ‒ 4 617 (+33),
  • артилерійських систем – 1 263 (+4),
  • реактивних систем залпового вогню – 311,
  • засобів протиповітряної оборони ‒ 162,
  • літаків – 242 (+3),
  • гелікоптерів – 213 (+1),
  • безпілотників оперативно-тактичного рівня – 902 (+4),
  • крилатих ракет ‒ 216 (+1),
  • кораблів (катерів) ‒ 15,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 3 445 (+19),
  • спеціальної техніки ‒ 117 (+1).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 200-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело: Генштаб ЗСУ
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