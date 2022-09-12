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Факти / Україна

Картоплю викопали, можна й наступати: українці мемами реагують на успіхи ЗСУ

Валентина Чорна, редакторка стрічки
Картоплю викопали, можна й наступати: українці мемами реагують на успіхи ЗСУ
Фото: Генштаб ЗСУ

Українські військові продовжують тішити громадян новинами про звільнення окупованих територій на різних ділянках фронту.

Захоплюючись героїчністю ЗСУ, користувачі мережі створюють меми, щоб підтримати бойових дух громадян.

Зокрема, українці жартують, що військові розпочали потужний контрнаступ, тому що вже викопали картоплю і в них звільнився час.

Зараз дивляться

Протягом останніх днів громадяни не можуть спокійно спати, оскільки бояться пропустити момент, коли наші військові візьмуть Москву.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 200-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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