Вересень, 11 в 16:43

У неділю, 11 вересня, російські окупанти одночасно вдарили по трьох містах Донецької області.

Під вогонь потрапили Краматорськ, Слов’янськ та Миколаївка. Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

– Пошкоджено промислові об’єкти, багатоповерхівки, автозаправку, зруйновано будівлю Центру надання адміністративних послуг. Відомо про щонайменше одну поранену людину, – написав він.

Наразі на місці обстрілів працюють рятувальники та правоохоронці – розбирають завали та документують злочини російських окупантів.

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Зазначимо, що на 200-й день повномасштабної війни росіяни потужно обстріляли українські населені пункти.

Під ворожу атаку потрапили Сумська, Дніпропетровська, Черкаська, Харківська, Миколаївська, Луганська та Донецька області. Внаслідок обстрілів поранення отримали щонайменше 39 цивільних.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Фото: Павло Кириленко