Вересень, 11 в 0:32

Радник Офісу президента Олексій Арестович заявив, що на Херсонському напрямку знаходиться найбоєздатніше російське угруповання, але його загибель неминуча.

Про це Арестович розповів у ефірі Фейгін LIVE.

За його словами, кінець російських підрозділів на цьому напрямі неминучий, тому що їхнє забезпечення впало вп’ятеро.

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– Там найбоєздатніше російське угруповання. І те, що ми їх там замкнули – це грандіозна удача. Ми загнали туди мобільну піхоту, яка могла б швидко перекидатися вздовж лінії фронту та працювати пожежною командою, яка замикає прориви. Нині цього не вистачає на сході: десантників, спецпризначенців. Але вони (росіяни – Ред.) швидко не здадуться, хоча доля їхня вкрай сумна, – заявив радник ОПУ.

А ще Арестович порадив окупантам кидати все і вже зараз перепливати Дніпро, доки теплий.

Він також наголосив, що пішла нова хвиля деморалізації особового складу противника.

– Вважайте, що всього північно-східного прапора російського угруповання там уже немає, – зазначив він.

Раніше Олексій Арестович розповів, що між Ізюмом та Куп’янським спочатку було близько 15-16 БТГ (батальйонних тактичних груп) армії РФ.