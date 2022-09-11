Вересень, 11 в 15:28

У Києві міністр оборони Олексій Резніков та керівник Офісу президента Андрій Єрмак провели зустріч з Еріком Шмідтом – колишнім виконавчим директором і головою правління компанії Google, ексвиконавчим головою та радником з питань технологій компанії Alphabet.

Шмідт раніше співпрацював з Міноборони США у питаннях інновацій, а його родина заснувала фонди, які займаються доброчинністю у сферах сталого розвитку та відповідального використання природних ресурсів.

Бізнесмену подякували за допомогу й підтримку, яку він надав Україні з початку повномасштабного російського вторгнення.

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Зі свого боку Ерік Шмідт зазначив, що він радий допомагати Україні.

— Те, що відбувається у вашій країні через цю війну, – жахливо, – сказав ексгендиректор компанії Google.

Сторони обговорили технологічні рішення, які могли б допомогти Україні пришвидшити деокупацію територій, відновити свою територіальну цілісність і повернутися до безпечного мирного життя.

Бізнесмен також відзначив важливість підтримки талановитої молоді, яка здатна швидко змінювати майбутнє.