Вересень, 11 в 14:50

Російські окупанти, ймовірно, планують черговий провокаційний обстріл міста Енергодар і Запорізької атомної електростанції.

Про це повідомило Головне управління розвідки Міністерва оборони України.

За їхніми даними, росіяни мають намір обвинуватити в обстрілах Україну.

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– Отримано інформацію, що підрозділам 94 дивізії Росгвардії, що дислокуються на території ЗАЕС, надійшла команда о 14:00 зайти в укриття і перебувати там до “особливого розпорядження”, – зазначили в ГУР.

У розвідці наголосили, що російські війська та окупаційна адміністрація мають залишити територію ЗАЕС та міста Енергодар.

– ЗАЕС має бути демілітаризована без додаткових умов. Сама станція має повернутися під контроль українського Енергоатому та МАГАТЕ, – підкреслили в ГУР.

Нагадаємо, що 11 вересня роботу ЗАЕС було повністю зупинено. Так, енергоблок №6 відключили від енергомережі. Йде підготовка до його розхолодження та переведення у холодний стан.

Фото: Енергоатом