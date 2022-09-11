Окупанти планують обстріляли ЗАЕС та Енергодар: розвідка дала попередження
Російські окупанти, ймовірно, планують черговий провокаційний обстріл міста Енергодар і Запорізької атомної електростанції.
Про це повідомило Головне управління розвідки Міністерва оборони України.
За їхніми даними, росіяни мають намір обвинуватити в обстрілах Україну.
– Отримано інформацію, що підрозділам 94 дивізії Росгвардії, що дислокуються на території ЗАЕС, надійшла команда о 14:00 зайти в укриття і перебувати там до “особливого розпорядження”, – зазначили в ГУР.
У розвідці наголосили, що російські війська та окупаційна адміністрація мають залишити територію ЗАЕС та міста Енергодар.
– ЗАЕС має бути демілітаризована без додаткових умов. Сама станція має повернутися під контроль українського Енергоатому та МАГАТЕ, – підкреслили в ГУР.
Нагадаємо, що 11 вересня роботу ЗАЕС було повністю зупинено. Так, енергоблок №6 відключили від енергомережі. Йде підготовка до його розхолодження та переведення у холодний стан.
Фото: Енергоатом