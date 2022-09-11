Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна

Окупанти планують обстріляли ЗАЕС та Енергодар: розвідка дала попередження

Ольга Тетеріна, редакторка стрічки
Окупанти планують обстріляли ЗАЕС та Енергодар: розвідка дала попередження

Російські окупанти, ймовірно, планують черговий провокаційний обстріл міста Енергодар і Запорізької атомної електростанції.

Про це повідомило Головне управління розвідки Міністерва оборони України.

За їхніми даними, росіяни мають намір обвинуватити в обстрілах Україну.

Зараз дивляться

– Отримано інформацію, що підрозділам 94 дивізії Росгвардії, що дислокуються на території ЗАЕС, надійшла команда о 14:00 зайти в укриття і перебувати там до “особливого розпорядження”, – зазначили в ГУР.

У розвідці наголосили, що російські війська та окупаційна адміністрація мають залишити територію ЗАЕС та міста Енергодар.

–  ЗАЕС має бути демілітаризована без додаткових умов. Сама станція має повернутися під контроль українського Енергоатому та МАГАТЕ, – підкреслили в ГУР.

Нагадаємо, що 11 вересня роботу ЗАЕС було повністю зупинено. Так, енергоблок №6 відключили від енергомережі. Йде підготовка до його розхолодження та переведення у холодний стан.

Читайте
Зупинка ЗАЕС - найкращий режим для деокупації Запорізької області - експерт

Фото: Енергоатом

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка