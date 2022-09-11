Вересень, 11 в 14:18

Російські війська на 200-й день повномасштабної війни потужно обстріляли українські населені пункти.

Від ворожих атак дістали поранення щонайменше 39 цивільних.

На Сумщині обласна влада нарахувала п’ять мінометних прильотів у Юнаківській громаді.

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В Уманському районі Черкаської області під час ранкової повітряної тривоги 11 вересня спрацювали сили протиповітряної оборони.

Уламки збитого об’єкта пошкодили приватне домоволодіння.

У Дніпропетровській області під ворожий вогонь потрапили Дніпровський та Нікопольський райони.

Після ракетного удару по житловому кварталу в центрі Дніпра до лікарні у важкому стані госпіталізували 72-річного чоловіка.

За даними обласної військової адміністрації, крім будинків, зазнали руйнувань адміністративні будівлі, ринок, магазини та склади.

Понад 35 випущених по Нікополю снарядів із Градів та важкої артилерії понівечили 35 багатоповерхових та приватних будинків, кілька навчальних закладів, амбулаторію, об’єкт промислової інфраструктури, автівки, газогони та лінії електропередач.

Постраждали двоє чоловіків та жінка. Чоловіки – у лікарні в стані середньої важкості.

У Дергачах Харківської області від ракетного удару зазнала руйнувань чотириповерхова будівля Пенсійного фонду України.

Там пошкоджені перекриття та вибито вікна.

У Луганській області російські війська завдали 11 артилерійських та сім мінометних обстрілів.

У бік Костянтинівки окупанти випустили чотири ракети. Двічі для ударів армія РФ залучала авіацію, один раз застосувала реактивну систему залпового вогню.

У Донецькій області російські війська завдали удару по Краматорську та Покровську.

Під вогнем ворожої артилерії перебували Авдіївка, Мар’їнка, Красногорівка, Торецька громада.

Упродовж доби від дій загарбників у регіоні загинули десятеро людей. Ще 19 дістали поранення.

Миколаївська область зазнає потужних обстрілів від початку доби 11 вересня.

Дев’ятеро людей дістали поранення різного ступеня важкості, коли ворожий снаряд влучив у двір п’ятиповерхівки в Миколаєві. Троє постраждалих досі перебувають у лікарні.

Вибухом та пожежею, що спалахнула після влучання, майже знищено один під’їзд та суттєво пошкоджено приватний будинок.

Без постраждалих минулися удари по території аквазони в Миколаївському районі та селищу Широке Баштанського району.

За даними обласної військової адміністрації, в останньому населеному пункті ворожі снаряди поцілили в городи та дороги.

П’ятеро людей поранено під час обстрілу селища Березнегувате Баштанського району.

Ще одного чоловіка, який, імовірно, був у своєму будинку, шукають рятувальники.

Щонайменше двоє людей постраждали під час обстрілу Вознесенська.

Крім того, на відкритій місцевості Прибужанівської громади Вознесенського району впали дві ракети, які збили сили протиповітряної оборони.

Не припиняються обстріли звільнених населених пунктів Херсонської області.

Зупинити просування українських військ росіяни намагаються ракетно-артилерійським вогнем за підтримки тактичної та армійської авіації.

Упродовж дня та ночі в регіоні неодноразово лунали повітряні тривоги. Була інформація про вибухи в Херсоні та Новій Каховці.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 200-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Фото: Повітряне командування Схід