Резервну лінію електропередач до Запорізької АЕС відновлено – МАГАТЕ

Резервну лінію електропередач до Запорізької атомної електростанції відновлено.

Про це повідомило Міжнародне агентство з ядерної енергії (МАГАТЕ).

A back-up power line to Ukraine’s #Zaporizhzhya Nuclear Power Plant (#ZNPP) has been restored, providing the plant with the external electricity it needs for reactor cooling and other safety functions.

— IAEA – International Atomic Energy Agency (@iaeaorg) September 11, 2022