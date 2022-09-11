Резервну лінію електропередач до Запорізької АЕС відновлено – МАГАТЕ

Вересень, 11 в 15:12

Резервну лінію електропередач до Запорізької атомної електростанції відновлено.

Про це повідомило Міжнародне агентство з ядерної енергії (МАГАТЕ).

– Резервну лінію електропередач до Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС) в Україні було відновлено, забезпечуючи станцію зовнішньою електрикою, необхідною для охолодження реактора та інших функцій безпеки, – йдеться у повідомленні.

A back-up power line to Ukraine’s #Zaporizhzhya Nuclear Power Plant (#ZNPP) has been restored, providing the plant with the external electricity it needs for reactor cooling and other safety functions. Зараз дивляться — IAEA – International Atomic Energy Agency (@iaeaorg) September 11, 2022

Нагадаємо, що у неділю, 11 вересня, роботу Запорізької АЕС було повністю зупинено.

Вночі енергоблок №6 ЗАЕС відключили від енергомережі для підготовки до його розхолодження та переведення у холодний стан.

Як пояснили в НАЕК Енергоатом, останні три доби 6-й енергоблок працював в режимі острова, заживлюючи лише власні потреби ЗАЕС на критично низькому рівні потужності, оскільки через російські обстріли були пошкоджені всі лінії зв’язку станції з енергосистемою України.