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Факти / Україна

Резервну лінію електропередач до Запорізької АЕС відновлено – МАГАТЕ

Валентина Чорна, редакторка стрічки
ЗАЕС
Фото: УНІАН

Резервну лінію електропередач до Запорізької атомної електростанції відновлено.

Про це повідомило Міжнародне агентство з ядерної енергії (МАГАТЕ).

– Резервну лінію електропередач до Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС) в Україні було відновлено, забезпечуючи станцію зовнішньою електрикою, необхідною для охолодження реактора та інших функцій безпеки, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що у неділю, 11 вересня, роботу Запорізької АЕС було повністю зупинено.

Вночі енергоблок №6 ЗАЕС відключили від енергомережі для підготовки до його розхолодження та переведення у холодний стан.

Як пояснили в НАЕК Енергоатом, останні три доби 6-й енергоблок працював в режимі острова, заживлюючи лише власні потреби ЗАЕС на критично низькому рівні потужності, оскільки через російські обстріли були пошкоджені всі лінії зв’язку станції з енергосистемою України.

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