Вересень, 11 в 14:42

Російські військові льотчики, які здійснювали пуски ракет по території України, планують втечу до країн Південної Америки.

Про це повідомило Головне управління розвідки Міноборони.

Зазначається, що одразу в кількох авіаційних гарнізонах повітряно-космічних сил Росії родини членів екіпажів літаків обговорюють втечу з країни та переховування від міжнародного правосуддя.

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– На тлі відступу російської армії у військовому середовищі країни-окупанта точаться розмови про неминучість поразки та притягнення до відповідальності всіх учасників агресії проти України. Так само як нацисти після Другої світової війни, російські злочинці планують емігрувати до країн Південної Америки, – йдеться у повідомленні.

У розвідці оприлюднили особисті дані льотчиків 14 армії ВПС і ППО (м. Єкатеринбург), які брали участь у бойових діях на території України.

Також ГУР МО нагадує, що всіх воєнних злочинців буде викрито і притягнуто до відповідальності.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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