Зупинка ЗАЕС – найкращий режим для деокупації Запорізької області – експерт

Вересень, 11 в 13:07

Росіянам не вдалося обманути місію МАГАТЕ у великих принципових питаннях.

Так вважає експерт Національного інституту стратегічних досліджень Олексій Їжак. Про це він сказав ефірі телемарафону Єдині новини.

— Взагалі новина про зупинку ЗАЕС, якщо уважно подивитися, те що написано у повідомленні Енергоатому, на мою думку, це певна позитивна новина. Там йдеться про систему безпеки станції, її живлення. Був період, коли станція була повністю відключена від мереж через, зокрема, обстріли та намагання Росії красти електроенергію з цієї станції. Там один з блоків використовувався у ненормативному режимі, щоб живити внутрішню безпеку станції. Це аварійний режим.

За його словами, одна з ліній електропостачання, яка пов’язує станцію з національною мережею, відновлена і завдяки цьому систему безпеки станції можна живити від загальнонаціональної системи електричної мережі.

Зараз дивляться

— І через це можна зупинити всі блоки станції, щоб вони були охолоджені. Це найкращий для неї режим для деокупації Запорізької області, на мій погляд. Якщо місія МАГАТЕ контролюватиме, щоб станція була під’єднана до української мережі і це дозволяє тримати реактори у найбільш безпечному стані. Це більш-менш позитивно.

11 вересня Енергоатом повідомив, що роботу захопленої російськими окупантами Запорізької атомної електростанції повністю зупинено.

Вночі 11 вересня о 03:41 енергоблок №6 ЗАЕС відключили від енергомережі. Зазначається, що триває підготовка до його розхолодження та переведення у холодний стан.