Мешканців Харкова через перебої зі світлом переселятимуть до гуртожитків: кого це торкнеться

Вересень, 12 в 19:52

Жителів тих багатоповерхівок Харкова, в яких може бути відсутнє світло, а отже, й опалення через можливі перебої, переселятимуть до гуртожитків. Йдеться про будинки понад дев’ять поверхів.

Про це в ефірі Єдиних новин повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

– Ми визначили частину гуртожитків, в які ми можемо сьогодні переселяти людей, щоб вони могли провести там зиму, осінь, коли будуть холоди. Це стосується лічених мікрорайонів, тому що в основному до всіх будинків міста газ таки подається, – сказав він.

Він також поінформував, що Харкову доведеться пройти найважчий опалювальний сезон за всі роки існування міста.

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– Як би ми добре не готувалися до опалювального сезону, один приліт ракет до трансформаторних підстанцій, котелень відключає цілі мікрорайони, – констатував він.

Нагадаємо, ввечері 11 вересня РФ випустила по Україні 12 крилатих ракет, дев’ять з яких збили українські системи ППО.

Одна ракета потрапила до найбільшої в Україні Харківської ТЕЦ. Через що в різних районах Харкова зникло світло, а область опинилася повністю електрики.