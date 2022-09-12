Вересень, 12 в 12:25

Російські війська тікають з Харківщини під натиском потужного контрнаступу Збройних сил України. При цьому окупанти займаються масовим мародерством та крадуть усе, що бачать.

Такі дані оприлюднило Головне управління розвідки Міноборони України.

У відомстві уточнили, що на Харківському напрямку путінські солдати намагаються втекти вглиб тимчасово окупованих територій України або ж виїхати на територію Бєлгородської області РФ.

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Паралельно окупанти вивозять награбоване в українців майно, завантажуючи його на машини: телефони, комп’ютери, генератори тощо.

– Зафіксовано непоодинокі випадки грабунків шкіл. Зі спортзалів виносять навіть турніки та спортивні снаряди, – зазначається в повідомленні.

У розвідці уточнили, що в одному з українських сіл загарбники викрали автобус, але залишили його за 6 км. Згодом у транспортному засобі були виявлені тіла 36 окупантів.

Бойовики підрозділів терористичного формування “ДНР”, які донедавна дислокувалися в Ізюмі, відступили на 60 км від міста. В них не було палива та боєкомплекту.

За даними розвідки, родичі окупантів шоковані розповідями про вдалий контрнаступ ЗСУ, оскільки російські пропагандисти все ще розповідають “про успішний наступ” рашистів.

Як відомо, українські війська завдали великої оперативної поразки РФ, відвоювавши під час стрімкого контрнаступу майже всю Харківську область. Подекуди бійці ЗСУ вже вийшли на державний кордон України.

Станом на 11 вересня повідомлялося про деокупацію понад 40 населених пунктів.

На тлі контрнаступу ЗСУ колаборанти на Луганщині почали тікати з награбованим майном навіть із міст, які окуповані з 2014 року.

Як наголосив міністр оборони України Олексій Резніков, контрнаступ ЗСУ в Харківській області пройшов набагато краще, ніж очікувалося. Але тепер потрібно закріпитися на звільнених територіях, оскільки є ризик того, що війська РФ спробують знову захопити втрачені позиції.

Джерело: ГУР Міноборони України