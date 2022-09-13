Вересень, 12 в 23:21

На Харківщині до звільнених населених пунктів було відправлено перші вантажі з гуманітарною допомогою.

Про це повідомив заступник голови Офісу президента України Кирило Тимошенко.

– До звільнених громад Харківщини вирушили перші гуманітарні вантажі. Дефіциту продовольства для населення немає. Наші люди вже отримують продукти та гігієнічні засоби. Це і консерви, і згущене молоко, вода, макаронні вироби. Насамперед такі продуктові набори необхідні, бо у багатьох громадах немає газу та електрики. Поки що, – зазначив він.

Тимошенко каже, що до Балаклійської громади було відправлено понад 42 тонни продуктів та понад 5 тис. літрів напоїв. Також майже 2,5 тонни продуктів отримала Чкаловська громада.

Зараз дивляться

– Паралельно гуманітарну допомогу одержують заклади області, які централізовано готують їжу для переміщених осіб. За минулий тиждень громади отримали майже 55 тонн продуктів та інші необхідні речі, – додав заступник голови ОП.

Нагадаємо, 11 вересня стало відомо, що Збройні сили України у Харківській області деокупували вже понад 40 населених пунктів.