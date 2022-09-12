Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна

Нацгвардійці знищили ворожий Су-25 та взяли у полон до 10 окупантів біля Куп’янська

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
Нацгвардійці знищили ворожий Су-25 та взяли у полон до 10 окупантів біля Куп’янська

Нацгвардійці ПЗРК Стінгер знищили російський дозвуковий штурмовик Су-25.

– Вже за декілька годин мінометники-спецпризначенці виявили та нанесли вогневе ураження по скупченню техніки противника. У результаті знищено дві вантажівки Урал, два БТР-82, одну бойову броньовану машину та бензовоз. При цьому вдалося верифікувати десять знищених російських окупантів, – повідомляють у Нацгвардії.

Крім того, гвардійці здійснювали пошуково-фільтраційні заходи у Куп’янську, під час яких взяли в полон сім окупантів, поповнивши так званий “обмінний фонд”.

– Крім того, гвардійці захопили два БТР-80 противника у справному стані, і подякували керівництву окупантів за своєрідний “адресний лендліз” для свого підрозділу. Ворог буде розбитий! – додають у Нацгвардії.

Читайте
Пощастило вижити: військовий РФ радіє полону та розповідає про деморалізацію військ

Фото: Нацгвардія

Зараз дивляться

Джерело: Нацгвардія
Теги: , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка