Нацгвардійці знищили ворожий Су-25 та взяли у полон до 10 окупантів біля Куп’янська

Вересень, 12 в 13:32

Нацгвардійці ПЗРК Стінгер знищили російський дозвуковий штурмовик Су-25.

– Вже за декілька годин мінометники-спецпризначенці виявили та нанесли вогневе ураження по скупченню техніки противника. У результаті знищено дві вантажівки Урал, два БТР-82, одну бойову броньовану машину та бензовоз. При цьому вдалося верифікувати десять знищених російських окупантів, – повідомляють у Нацгвардії.

Крім того, гвардійці здійснювали пошуково-фільтраційні заходи у Куп’янську, під час яких взяли в полон сім окупантів, поповнивши так званий “обмінний фонд”.

– Крім того, гвардійці захопили два БТР-80 противника у справному стані, і подякували керівництву окупантів за своєрідний “адресний лендліз” для свого підрозділу. Ворог буде розбитий! – додають у Нацгвардії.

Фото: Нацгвардія