Вересень, 12 в 17:18

Російські окупанти в паніці через потужний контрнаступ Збройних сил України на Харківщині. Вони скаржаться на нестачу боєприпасів, збирають 200-х та прощаються з рідними.

Про розпач серед путінських солдатів свідчить розмова одного з окупантів із дружиною, яку перехопила Служба безпеки України.

Судячи з телефонної розмови, у військових підрозділах РФ на сході України закінчуються боєприпаси. Вони не отримують підтримки з повітря, а воювати їх змушують навіть із пораненнями.

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Російський військовослужбовець розповів дружині, що українські захисники прорвали оборону “з усіх боків”.

– Ми не можемо тримати оборону, у них надто сильна зброя порівняно з нашими. Ми запросили підтримку авіації, нам сказали х*й, тримайте оборону самі як хочете, – розповів окупант.

Крізь сльози він поскаржився, що йому страшно, немає сил і нервів.

– У нас немає ні снарядів, ні зброї, них*я. Патронів залишилося, бл*дь, у всіх по магазину, – додав путінський солдат.

А на запевнення дружини, що їм підвезуть допомогу, рашист висловив сумнів. З безнадією він заявив, що летіло вже чотири літаки РФ, і всі вони були збиті. Тож інші літаки також можуть не долетіти.

В СБУ нагадали, що українські військові витіснятимуть окупантів з нашої землі до повної перемоги.

Як відомо, контрнаступ ЗСУ розпочався на початку минулого тижня. На Харківщині українські військові завдали оперативної поразки РФ, відвоювавши майже весь регіон.

Станом на 11 вересня головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний поінформував, що до виходу на державний кордон залишалося 50 км. А на деяких ділянках українські військові вже дійшли до держкордону.