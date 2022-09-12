Вересень, 12 в 9:50

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі вчергове заявив про необхідність негайного створення зони ядерної та фізичної безпеки на Запорізькій атомній електростанції.

Про це йдеться у повідомленні МАГАТЕ у Twitter.

Наразі вже розпочалися консультації щодо створення такої зони безпеки.

Зараз дивляться

– Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі вітає це відновлення [живлення на ЗАЕС]. Водночас він залишається серйозно занепокоєним ситуацією на Запорізькій АЕС, доки тривають обстріли. На ЗАЕС має бути терміново створена захисна зона ядерної та фізичної безпеки; консультації з цього питання розпочалися, – наголошується у повідомленні.

Вчора поновили постачання резервною лінією електропередач Запорізької АЕС, що дозволило сьогодні вранці зупинити останній реактор ЗАЕС, що працює.

Генеральний директор @RafaelMGrossi вітає це відновлення, водночас він залишається серйозно занепокоєним ситуацією на #ЗАЕС, доки тривають обстріли. На ЗАЕС має бути терміново створена захисна зона ядерної та фізичної безпеки; консультації з цього питання розпочалися. — IAEA – International Atomic Energy Agency (@iaeaorg) September 11, 2022

Раніше Головне управління розвідки Міністерства оборони України заявило, що окупанти, ймовірно, планують черговий обстріл міста Енергодар і Запорізької АЕС.