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Факти / Україна

Розпочалися консультації щодо створення зони ядерної безпеки на ЗАЕС – Гроссі

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
ЗАЕС
Фото: УНІАН

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі вчергове заявив про необхідність негайного створення зони ядерної та фізичної безпеки на Запорізькій атомній електростанції.

Про це йдеться у повідомленні МАГАТЕ у Twitter.

Наразі вже розпочалися консультації щодо створення такої зони безпеки.

Зараз дивляться

– Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі вітає це відновлення [живлення на ЗАЕС]. Водночас він залишається серйозно занепокоєним ситуацією на Запорізькій АЕС, доки тривають обстріли. На ЗАЕС має бути терміново створена захисна зона ядерної та фізичної безпеки; консультації з цього питання розпочалися, – наголошується у повідомленні.

Вчора поновили постачання резервною лінією електропередач Запорізької АЕС, що дозволило сьогодні вранці зупинити останній реактор ЗАЕС, що працює.

Раніше Головне управління розвідки Міністерства оборони України заявило, що окупанти, ймовірно, планують черговий обстріл міста Енергодар і Запорізької АЕС.

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