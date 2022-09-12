Розпочалися консультації щодо створення зони ядерної безпеки на ЗАЕС – Гроссі
Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі вчергове заявив про необхідність негайного створення зони ядерної та фізичної безпеки на Запорізькій атомній електростанції.
Про це йдеться у повідомленні МАГАТЕ у Twitter.
Наразі вже розпочалися консультації щодо створення такої зони безпеки.
– Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі вітає це відновлення [живлення на ЗАЕС]. Водночас він залишається серйозно занепокоєним ситуацією на Запорізькій АЕС, доки тривають обстріли. На ЗАЕС має бути терміново створена захисна зона ядерної та фізичної безпеки; консультації з цього питання розпочалися, – наголошується у повідомленні.
Вчора поновили постачання резервною лінією електропередач Запорізької АЕС, що дозволило сьогодні вранці зупинити останній реактор ЗАЕС, що працює.
Генеральний директор @RafaelMGrossi вітає це відновлення, водночас він залишається серйозно занепокоєним ситуацією на #ЗАЕС, доки тривають обстріли. На ЗАЕС має бути терміново створена захисна зона ядерної та фізичної безпеки; консультації з цього питання розпочалися.
— IAEA – International Atomic Energy Agency (@iaeaorg) September 11, 2022
Раніше Головне управління розвідки Міністерства оборони України заявило, що окупанти, ймовірно, планують черговий обстріл міста Енергодар і Запорізької АЕС.