Вересень, 12 в 13:21

Президент Володимир Зеленський вшанував пам’ять королеви Єлизавети II у резиденції посла Великої Британії в Україні.

Глава держави зробив запис у книзі скорботи та поклав квіти на території резиденції.

Сумуємо разом із вами: Зеленський вшанував пам’ять королеви Єлизавети II / 4 фотографии

Президент під час спілкування з представниками посольства висловив співчуття у зв’язку зі смертю Її Величності від імені народу України та від себе особисто.

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– Українки та українці поділяють цю важку втрату. Сумуємо разом зі Сполученим Королівством, Співдружністю націй та всіма підданими британської корони, – написав у книзі скорботи Володимир Зеленський.

Очільник країни запевнив, що пам’ять про королеву Єлизавету II та її самовіддане служіння своєму народові назавжди залишиться в історії людства.

У церемонії вшанування пам’яті Єлизавети II взяв участь і керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

Королева Великої Британії Єлизавета II померла 8 вересня на 97-му році життя.

Поховають Її Величність 19 вересня.

Церемонія прощання почнеться о 13:00 за Києвом у Вестмінстерському абатстві.