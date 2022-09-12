Вересень, 12 в 11:48

Контрнаступ Збройних сил України має не лише географічний вплив на посунення ворожих позицій, а ще й психологічний.

Зокрема, російські військові на Півдні, починаючи переформатування, шукають можливості вийти на контакт з українськими підрозділами.

Вони хочуть провести так звані перемовини про можливі умови складання зброї й перехід під егіду міжнародного гуманітарного права.

Зараз дивляться

Про це в ефірі одного з українських телеканалів повідомила керівниця об’єднаного пресцентру Сил оборони Оперативного командування Південь Наталія Гуменюк.

– Російські окупанти усвідомлюють, що затиснуті між берегом Дніпра та нашими силами. Тому командування окремих підрозділів, які опинилися в досить скрутному становищі, намагаються вишукувати способи зберегти собі життя, – пояснила вона.

За словами Гуменюк, це питання розглядається, адже є розуміння військової стратегії, яка передбачає подібні заходи.

Вона додала, що російські військові на Півдні готові перейти під егіду міжнародного гуманітарного права, тобто поповнити обмінний фонд, бо усвідомлюють, що потрапляння в полон гарантує більше свобод і життя, ніж відступ назад.