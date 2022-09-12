ЗСУ “затрофеїли” на Харківщині російську САУ, танк та Орлан-10

Під час зачищення кількох населених пунктів на Харківщині українські захисники здобули самохідну гармату, танк та російський безпілотний комплекс.

Про це повідомили Сили спеціальних операцій ЗСУ.

– Тактична група однієї з військових частин ССО України разом з підрозділом снайперів Сил оборони провели зачистку кількох населених пунктів на Харківському напрямку. Під час роботи воїни захопили самохідну гармату 2С3 АКАЦІЯ та танк, які передали підрозділам Сил оборони України, – йдеться у повідомленні.

Крім цього, під час зачищення у полон українських воїнів потрапив “поліцейський ЛНР”. Після первинного допиту його віддали представникам Нацполіції.

Зараз дивляться

– Важливим трофеєм став російський безпілотний комплекс із наземними станціями керування, антенами, заводською документацією. Орлан-10 є основним БПЛА, який використовує ворог для виявлення українських позицій і корегування вогню артилерії. Захоплений комплекс надзвичайно важливий через наявність усіх необхідних комплектуючих та документів, – додали у ССО.

Раніше стало відомо, що ЗСУ взяли під контроль ще два населених пункти на Харківщині. За непідтвердженою інформацією, йдеться про селище міського типу Великий Бурлук та прикордонне село Гоптівка.

Фото: Сили спеціальних операцій ЗСУ