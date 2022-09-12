Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна

ЗСУ “затрофеїли” на Харківщині російську САУ, танк та Орлан-10

Валентина Чорна, редакторка стрічки
ЗСУ "затрофеїли" на Харківщині російську САУ, танк та Орлан-10

Під час зачищення кількох населених пунктів на Харківщині українські захисники здобули самохідну гармату, танк та російський безпілотний комплекс.

Про це повідомили Сили спеціальних операцій ЗСУ.

– Тактична група однієї з військових частин ССО України разом з підрозділом снайперів Сил оборони провели зачистку кількох населених пунктів на Харківському напрямку. Під час роботи воїни захопили самохідну гармату 2С3 АКАЦІЯ та танк, які передали підрозділам Сил оборони України, – йдеться у повідомленні.

Крім цього, під час зачищення у полон українських воїнів потрапив “поліцейський ЛНР”. Після первинного допиту його віддали представникам Нацполіції.

Зараз дивляться

– Важливим трофеєм став російський безпілотний комплекс із наземними станціями керування, антенами, заводською документацією. Орлан-10 є основним БПЛА, який використовує ворог для виявлення українських позицій і корегування вогню артилерії. Захоплений комплекс надзвичайно важливий через наявність усіх необхідних комплектуючих та документів, – додали у ССО.

Раніше стало відомо, що ЗСУ взяли під контроль ще два населених пункти на Харківщині. За непідтвердженою інформацією, йдеться про селище міського типу Великий Бурлук та прикордонне село Гоптівка.

Читайте
Звільнено вже 40 населених пунктів: Синєгубов про наступ ЗСУ на Харківщині

Фото: Сили спеціальних операцій ЗСУ

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка