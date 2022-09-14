Вересень, 13 в 23:04

Російський фронт на Донбасі може впасти, якщо Україна проведе успішний контрнаступ на напрямках основних дорожніх розв’язок.

Про це в ефірі Фейгін Live заявив радник Офісу президента Олексій Арестович.

Посилаючись на повідомлення з російського боку, Арестович каже, що у ворога під населеним пунктом Спірне (Донецька область) “якісь неприємності”.

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– Настільки неприємності, що поперли резерви аж із самої “ЛНР”, щоб там чомусь протистояти. А чому? А тому що полонених багато взяли там наші, кажуть вони (російська сторона, – Ред.). Луплять їх сильно… Підскочили помічники, щоб якось там стабілізувати, – розповів Арестович.

Крім того, радник Офісу президента припустив розвиток подій, у зв’язку з яким російський фронт може впасти.

– Уявімо собі, що побігли українці одночасно на Сватове від Куп’янська і на Кремінну. Що станеться?.. Особливо цікавлять перехрестя від Сватового одразу двох доріг великих. Це вузол, за вузли йде боротьба. Одразу, таким чином, перерізається постачання від Сватового на Сєвєродонецьк, – сказав він.

Арестович вважає, що таким чином крок за кроком може обвалитися російська оборона.

– Найбільше вони бояться, що якщо ми Лиман і Ямпіль беремо, то як потім прибіжимо на Кремінну, як наступимо на Лисичанськ і Сєвєродонецьк, як відріжемо їх від Сватового, де в них основні склади й оперативні резерви, і все, прямо горюшко якесь, – сказав він.

Радник Офісу президента нагадав, що раніше окупаційні сили РФ стверджували, що Сєвєродонецьк у жодному разі більше не перейде під контроль України.