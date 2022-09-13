Вересень, 13 в 14:00

Деокупація Донецька або Луганська спровокує обвалення російського фронту та дестабілізацію всередині Росії.

Таку думку висловив радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк. За його словами, для цього українські військові повинні отримати достатню кількість зброї.

– Звільнення Луганська чи Донецька викличе ефект доміно, обвалить ru-фронт і призведе до політичної дестабілізації у РФ. Це реально. Потрібна воля (зброя), – наголосив Подоляк.

Він також нагадав, що Україні потрібні системи протиповітряної оборони (ППО) для захисту об’єктів критичної інфраструктури. Оскільки РФ на тлі поразок на фронті “воюватиме” лише з мирними людьми, обстрілюючи населені пункти ракетами.

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По-перше, треба захистити об’єкти критичної інфраструктури системами ППО. Тому що Росія воюватиме лише з цивільними. По-друге, звільнення Луганська чи Донецька викличе ефект доміно, обвалить ru-фронт і призведе до політичної дестабілізації у РФ. Це реально. Потрібна воля (зброя). — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) September 13, 2022

Раніше Михайло Подоляк заявляв, що переломний момент у повномасштабній війні настане, коли ЗСУ деокупують Луганськ та Донецьк. Він вважає, що тоді російські окупанти самі підуть із Криму.

За словами Подоляка, переговори між Україною та РФ можуть розпочатися лише після успішної деокупації українських територій. Тоді Київ виставить дуже жорсткі вимоги.

Як відомо, протягом останнього тижня відбувся успішний контрнаступ ЗСУ на Харківщині, внаслідок якого вдалося відвоювати практично весь регіон. А на півдні України українські військові звільнили 13 населених пунктів.

Станом на 12 вересня в Міноборони України повідомляли про деокупацію майже 6 тис. кв. км територій.