Вересень, 13 в 17:50

Російські окупанти хочуть досягнути двох цілей, влаштовуючи провокації та ядерний шантаж довкола захопленої Запорізької АЕС.

Про це розповів в одному з інтерв’ю очільник МЗС України Дмитро Кулеба.

Міністр пояснив, що перша ціль полягає у відключенні ЗАЕС від енергосистеми України, щоб порушити наш енергетичний баланс та енергетичну безпеку напередодні зими.

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А друга ціль рашистів стосується також Євросоюзу. РФ хоче підірвати енергетичну безпеку блоку на тлі шалених цін на газ та зірвати поставки електроенергії з України до ЄС.

Кулеба нагадав, що найпростіший шлях для європейців отримати додаткові обсяги електроенергії – саме через Україну, оскільки наша держава приєдналася до ENTSO-E (європейської електричної мережі).

– Що робить будь-яка країна в світі, коли у неї погіршується внутрішній енергобаланс? Вона закриває експорт. Тобто вибиваєш ЗАЕС, порушуєш енергетичний баланс України, Україна починає закривати експорт, погіршується енергобаланс Європи, ситуація в Європі стає ще гіршою з точки зору енергетичної безпеки, цін. І далі настають відповідні політичні та соціальні наслідки, – наголосив Кулеба.

Він додав, що великі ціна на енергоносії зрештою позначаються на політичній ситуації в тій чи іншій країні.

Як відомо, 11 вересня роботу Запорізької АЕС було повністю зупинено: від мережі відключили останній працюючий енергоблок, шостий. В Енергоатомі зазначили, що відбувається підготовка до його переведення у холодний стан.

Цьому передували численні збройні провокації РФ та обстріли окупантами території станції.

Раніше Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) оприлюднило доповідь за підсумками візиту на АЕС. Там виступили за створення захисної зони довкола станції, щоб уникнути ушкоджень. Крім того, МАГАТЕ підтвердило наявність на станції російської військової техніки.