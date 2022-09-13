Росіяни залишили Кремінну, але ЗСУ ще не зайшли в місто – Гайдай
Російські війська повністю залишили Кремінну на Луганщині, проте ЗСУ до міста ще не зайшли, підтвердив голова ОВА Сергій Гайдай.
– На сьогодні Кремінна повністю порожня: ані комендатури, ані поліції – нікого вже нема. Там уже три дні майорить український прапор, який підняли партизани, і його ніхто не знімає. Майже порожній також Старобільськ, – уточнив він.
За його словами, наразі росіяни намагаються створити оборонний рубіж в районі Сватового та Троїцького, оскільки там поряд кордон з РФ.
Гайдай каже, що там зараз катастрофічний дефіцит пального через масштабну втечу окупантів та колаборантів.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 202-гу добу.
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Фото: ЛОВА