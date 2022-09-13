Українські захисники продовжують виганяти російських загарбників з різних областей нашої держави. Окупанти, відступаючи поспіхом, навіть не встигають забрати з собою всі речі.

Про це повідомили у Державній прикордонній службі України. Вони показали відео, яке є доказом того, що ЗСУ деокупували Святогірськ у Донецькій області.

– Рашисти продовжують поспіхом відступати, залишаючи після себе звичну для них атмосферу. Ось так виглядає покинута російська позиція у районі Святогірська, – зазначили у ДПСУ.

На місці покинутого пункту дислокації російських військ ЗСУ знайшли зброю, боєприпаси, шоломи, сухпайки й навіть предмети побуту. Позиція росіян радше схожа на свинарник, аніж на місце, де жили військові.