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Факти / Україна

Схоже на свинарник: ДПСУ показали, як виглядають позиції окупантів біля Святогірська

Ольга Тетеріна, редакторка стрічки
Схоже на свинарник: ДПСУ показали, як виглядають позиції окупантів біля Святогірська
Фото: Генштаб ЗСУ

Українські захисники продовжують виганяти російських загарбників з різних областей нашої держави. Окупанти, відступаючи поспіхом, навіть не встигають забрати з собою всі речі.

Про це повідомили у Державній прикордонній службі України. Вони показали відео, яке є доказом того, що ЗСУ деокупували Святогірськ у Донецькій області.

– Рашисти продовжують поспіхом відступати, залишаючи після себе звичну для них атмосферу. Ось так виглядає покинута російська позиція у районі Святогірська, – зазначили у ДПСУ.

На місці покинутого пункту дислокації російських військ ЗСУ знайшли зброю, боєприпаси, шоломи, сухпайки й навіть предмети побуту. Позиція росіян радше схожа на свинарник, аніж на місце, де жили військові.

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Нагадаємо, ЗСУ зайшли у Святогірськ Донецької області. У місті та навколо нього триває зачистка від окупантів.

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