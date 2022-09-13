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Факти / Україна

В Україні заарештовано майно підприємств Білорусі та РФ на 300 млн грн

Валентина Летяк, редакторка стрічки
В Україні заарештовано майно підприємств Білорусі та РФ
Фото: Офіс генпрокурора

Вертоліт, частини гвинтів для нього, а також авіаційний турбореактивний двигун та інше майно російських і білоруських підприємств загальною вартістю майже 300 млн грн заарештовано за клопотанням Офісу генпрокурора.

Це майно завезене ще до початку повномасштабного вторгнення РФ на кілька українських підприємств для ремонту на замовлення Міноборони Білорусі, білоруських та російських підприємств.

За даними слідства, підприємства, яким належить арештоване майно, проводять комплекс зовнішньополітичних і економічних дій у сфері розробки, виробництва та постачання для потреб армії країни-агресора військової та іншої техніки, тобто сприяють агресії РФ проти України.

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Наразі його планують передати на потреби ЗСУ.

Кримінальне провадження розслідується за фактом колабораційної діяльності – це ч. 4 ст. 111-1 КК України.

В Україні заарештовано майно підприємств Білорусі та РФ

Фото: ОГУ

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Джерело: Офіс генпрокурора
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