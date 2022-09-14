Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна

В ЄС хочуть якомога швидшого початку переговорів про мир в Україні – Боррель

Ілля Нежигай, редактор стрічки
жозеп боррель
Фото: Depositphotos

Для Євросоюзу чим раніше почнуться мирні переговори між Росією та Україною щодо припинення війни, тим краще, але Брюссель не буде давати поради Києву у цьому питанні.

Про це заявив верховний представник Євросоюзу із зовнішньої політики Жозеп Боррель під час виступу в Європарламенті.

Один з європарламентарів запитав Борреля, чи погоджується він із позицією президента Володимира Зеленського, що мирні переговори з Росією можуть бути тільки після того, як Україна поверне повний контроль над своєю територією.

Зараз дивляться

– Я не знаю, коли мають початися перші мирні переговори. Я не буду тією людиною, яка радитиме президенту України, коли починати мирні переговори з Росією, бо це він має справу з воєнним вторгненням. Якщо говорити про ЄС, то для нас, чим швидше почнуться такі переговори, тим буде краще, – сказав верховний представник ЄС.

При цьому він додав, що зазвичай сторони конфлікту починають перемовини “завдяки не диву, а певним обставинам”.

Жозеп Боррель наголосив, що усі європейські лідери, які телефонують президенту РФ Володимиру Путіну, отримують від нього “однакову відповідь”: поки цілі у війні не досягнуті, він її не припинить.

– Тож замість того, щоб питати у Зеленського про мирні переговори, треба питати у Путіна, коли і як він припинить агресію, – заявив Боррель.

Раніше радник голови Офісу президента Михайло Подоляк розповів, що Росія намагається утримати окуповані території, щоб пропонувати їх як розмінну монету, коли почнуться переговори між сторонами.

Читайте
ЄС підтримуватиме Україну попри будь-який шантаж та погрози РФ - Боррель

Джерело: Єврокомісія
Теги: , , , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка