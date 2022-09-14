Вересень, 13 в 23:48

Для Євросоюзу чим раніше почнуться мирні переговори між Росією та Україною щодо припинення війни, тим краще, але Брюссель не буде давати поради Києву у цьому питанні.

Про це заявив верховний представник Євросоюзу із зовнішньої політики Жозеп Боррель під час виступу в Європарламенті.

Один з європарламентарів запитав Борреля, чи погоджується він із позицією президента Володимира Зеленського, що мирні переговори з Росією можуть бути тільки після того, як Україна поверне повний контроль над своєю територією.

Зараз дивляться

– Я не знаю, коли мають початися перші мирні переговори. Я не буду тією людиною, яка радитиме президенту України, коли починати мирні переговори з Росією, бо це він має справу з воєнним вторгненням. Якщо говорити про ЄС, то для нас, чим швидше почнуться такі переговори, тим буде краще, – сказав верховний представник ЄС.

При цьому він додав, що зазвичай сторони конфлікту починають перемовини “завдяки не диву, а певним обставинам”.

Жозеп Боррель наголосив, що усі європейські лідери, які телефонують президенту РФ Володимиру Путіну, отримують від нього “однакову відповідь”: поки цілі у війні не досягнуті, він її не припинить.

– Тож замість того, щоб питати у Зеленського про мирні переговори, треба питати у Путіна, коли і як він припинить агресію, – заявив Боррель.

Раніше радник голови Офісу президента Михайло Подоляк розповів, що Росія намагається утримати окуповані території, щоб пропонувати їх як розмінну монету, коли почнуться переговори між сторонами.