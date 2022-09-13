Військовим РФ на лікуванні вирішили не платити грошове забезпечення, допоки не стануть у стрій – Генштаб

Вересень, 13 в 9:57

Командування російської мотострілецької бригади видало розпорядження не виплачувати грошове забезпечення військовим, які перебувають на лікуванні.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

В лавах окупаційних війск спостерігається постійне падіння морально-психологічного стану через значні втрати у боях та відсутність будь-яких перемог.

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Саме з метою покращення стану бойової готовності 2 окремої мотострілецької бригади 2 армійського корпусу, командування бригади розпорядилося не виплачувати грошове забезпечення військовим, які перебувають на лікуванні.

Виплати будуть поновлювати лише після надання виправдальних документів та з особистого дозволу командира.

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