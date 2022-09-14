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Факти / Україна

Залужний провів розмову з генералами Міллі та Каволі: про що говорили

Ольга Тетеріна, редакторка стрічки
Валерій Залужний

Ситуація на фронті залишається напруженою, але українські військові її повністю контролюють.

Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

13 вересня він провів дві телефонні розмови – з верховним головнокомандувачем Обʼєднаних збройних сил НАТО в Європі і командувачем ЗС США в Європі, генералом Крістофером Каволі, а також головою об’єднаного комітету начальників штабів США, генералом Марком Міллі.

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Залужний подякував за підтримку США у боротьбі українського народу за незалежність.

Головнокомандувач також поінформував співрозмовників щодо оперативної обстановки та зауважив, що ситуація напружена, але повністю контрольована.

Водночас генерал Каволі та генерал Міллі надали високу оцінку діям ЗСУ та запевнили у незмінній підтримці США щодо подальшого надання військової допомоги нашій державі.

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За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Фото: Валерій Залужний

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