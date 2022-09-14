Вересень, 13 в 22:47

Станом на 13 вересня на звільнених від російських окупантів територіях України площею понад 4 тис. кв. км завершили стабілізаційні заходи. Ще приблизно на такій самій звільненій території стабілізація триває.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час вечірнього звернення.

– Виявляються залишки окупантів, диверсійних груп, затримуються колаборанти, повертається повна безпека. Прикордонникам доручено забезпечити охорону державного кордону на ділянках на звільненій території, – зазначив він.

Президент подякував українським захисникам, які забезпечили такий масштабний і швидкий розгром окупантів на території Харківської області.

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Зеленський наголосив, що з українським прапором на деокуповану територію заходить і звичайне нормальне життя. Так, у Балаклії, у Граковому вже почалася видача пенсій одразу за п’ять місяців, за той час, коли Україна не могла здійснити виплати через окупацію.

– Всі українські пенсіонери на звільненій території отримають виплати. Україна завжди виконує свої соціальні зобов’язання перед людьми, – додав він.

Нагадаємо, що станом на 13 вересня ЗСУ на Харківщині звільнили від російських загарбників 3 800 кв. км території і понад 300 населених пунктів.