Вересень, 14 в 13:15

Для того, щоб в Росії оголосили загальну мобілізацію, передусім потрібно назвати повномасштабне вторгнення в Україну не “спеціальною військовою операцією”, а реальною війною.

Про це в ефірі телемарафону Freedom повідомив військовий експерт, керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

– Напевно, для того, щоб оголошувати мобілізацію, спочатку потрібно не боятися назвати війну війною. А я хочу нагадати, що в Росії запроваджена кримінальна відповідальність за заперечення успіхів так званої спецоперації і за те, щоб називати її війною. Тому, я думаю, що загальну мобілізацію не будуть оголошувати. Адже це спричинить ще більші соціально-економічні потрясіння в Росії, – пояснив експерт.

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Також Олександр Мусієнко нагадав: щойно жителі Санкт-Петербурга і Москви почали отримувати повістки для начебто перевірки даних військовозобов’язаних, депутати муніципальних рад цих міст підписали колективне звернення до Держдуми РФ.

Вони вимагали від президента Росії Володимира Путіна піти у відставку і звинувачували його у державній зраді. На думку Мусієнка, однією з причин, чому так сталося, були саме спроби проводити приховану мобілізацію у великих містах.

Нагадаємо, 8 вересня у Санкт-Петербурзі депутати закликали Думу РФ висунути обвинувачення у державній зраді проти Володимира Путіна через розв’язану ним війну проти України.

14 вересня стало відомо, що услід за пітерськими та московськими вже десятки муніципальних депутатів у різних містах Росії вимагають усунення російського диктатора з посади президента країни.