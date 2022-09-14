Карта бойових дій на 14.09.2022 – ситуація на фронті

Вересень, 14 в 9:23

На 203-тю добу повномасштабної війни Сили оборони успішно відбили атаки армії РФ у районах населених пунктів Спірне, Майорськ, Одрадівка, Весела Долина, Водяне, Авдіївка, Безіменне та Новогригорівка.

Карта бойових дій в Україні на 14.09.2022

На Волинському та Поліському напрямках ситуація суттєво не змінилась.

Зараз дивляться

Із танків, мінометів та артилерії російські війська обстріляли інфраструктуру:

на Сіверському напрямку (у районах населених пунктів Сеньківка Чернігівської області та Степне Сумської області);

(у районах населених пунктів Сеньківка Чернігівської області та Степне Сумської області); на Харківському напрямку (біля Басового та Куп’янська);

на Краматорському напрямку (поблизу Яремівки, Тетянівки, Райгородка, Сіверська, Білогорівки, Кривої Луки, Спірного, Верхньокам’янського, Дронівки, Григорівки та Званівки);

(поблизу Яремівки, Тетянівки, Райгородка, Сіверська, Білогорівки, Кривої Луки, Спірного, Верхньокам’янського, Дронівки, Григорівки та Званівки); на Бахмутському напрямку (у районах населених пунктів Юр’ївка, Нью-Йорк, Миколаївка, Миколаївка Друга, Зайцеве, Соледар, Бахмут, Бахмутське та Яковлівка);

(у районах населених пунктів Юр’ївка, Нью-Йорк, Миколаївка, Миколаївка Друга, Зайцеве, Соледар, Бахмут, Бахмутське та Яковлівка); на Авдіївському напрямку (біля Мар’їнки, Красногорівки, Першотравневого та Новомихайлівки);

(біля Мар’їнки, Красногорівки, Першотравневого та Новомихайлівки); на Новопавлівському напрямку (поблизу Великої Новосілки, Новодонецького та Времівки);

(поблизу Великої Новосілки, Новодонецького та Времівки); на Запорізькому напрямку (у районі Новополя, Гуляйполя, Залізничного, Червоного);

(у районі Новополя, Гуляйполя, Залізничного, Червоного); на Південнобузькому напрямку (поблизу населених пунктів Таврійське, Мирне, Тернові Поди, Партизанське, Червона Долина, Білогірка, Новогреднєве, Безіменне, Сухий Ставок, Біла Криниця, Ольгине, Високопілля, Кам’яне).

На останньому напрямку ворог постійно залучав безпілотник до повітряної розвідки.

Втрати РФ на 14 вересня 2022

особового складу ‒ близько 53 650 (+350),

танків ‒ 2 180 (+5),

бойових броньованих машин ‒ 4 665 (+3),

артилерійських систем – 1 290 (+11),

реактивних систем залпового вогню – 311,

засобів протиповітряної оборони ‒ 167 (+2),

літаків – 246 (+2),

гелікоптерів – 215 (+2),

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 908 (+4),

крилатих ракет ‒ 233,

кораблів (катерів) ‒ 15,

автомобільної техніки та автоцистерн – 3 501 (+32),

спеціальної техніки ‒ 120 (+3).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 203-тю добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.