Вересень, 14 в 1:01

Білий дім заявив, що найближчим часом може бути оголошено про черговий пакет допомоги Україні.

Про це заявив координатор Ради національної безпеки зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі під час брифінгу.

Кірбі сказав, що він не хоче “випереджати майбутні пакети систем безпеки”, коли його запитали про подальшу допомогу Україні.

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– Я думаю, що ви побачите ще один пакет найближчими днями. Ми йдемо в ногу з українцями, розмовляючи з ними щодня, – продовжив Кірбі.

Представник Білого дому додав, що з українцями ведуться “дискусії в режимі реального часу про їхні військові потреби”.

– Багато систем, які ми надали за останні кілька тижнів і пару місяців, довели свою ефективність у здатності українців переходити в наступ і бути досить ефективними в обороні за останні кілька днів і тижнів, – розповів представник Білого дому.

Нагадаємо, цього тижня президент Володимир Зеленський визнав важливість допомоги США у нещодавньому українському контрнаступі.

Нещодавно міністр оборони Олексій Резніков заявив, що американські партнери України ще остаточно не завершили формувати модель лендлізу для України, а усі нюанси і деталі, яким він має бути, досі обговорюються.