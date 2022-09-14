Вересень, 14 в 17:15

Поразка російських військ на Херсонщині стане кінцем путінського режиму.

Про це заявив професор Національного університету Києво-Могилянська академія Тарас Кузьо.

Він зазначив, що ключові події розвиватимуться саме на Херсонському напрямку, адже він стратегічно важливий для РФ.

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– Якщо Путін програє на Херсонщині – це дійсно кінець путінського режиму. Я думаю, що він може ще триматися при владі після втрати Харкова і Донбаса. Це не так важливо стратегічно як південна Україна. Це ключовий напрямок для російських сил. По-перше, щоб заблокувати Україні доступ до Чорного моря. По-друге, ідеологічно, бо це так звана нова Росія. Якщо Росія програє там – це дійсно буде кінець, – сказав Кузьо.

За словами професора, Україна може скористатися цим, вимагаючи на дипломатичному рівні членство в НАТО та ЄС.

Кузьо додав, що не довіряє безпековим гарантіям для України, опираючись на досвід Будапештського меморандуму.

Нагадаємо, згідно з Будапештським меморандумом, Україна у 1994 році віддала свій ядерний потенціал та набула без’ядерного статусу в обмін на гарантії безпеки від США, Росії та Великої Британії.

Попри це, РФ порушила умови угоди та посягнула на територіальну цілісніть нашої держави.

Джерело: Радіо НВ