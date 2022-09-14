Вересень, 14 в 0:32

Єдине місце, де Росія намагається наступати, це ділянка фронту протяжністю 20 км у районі Бахмута.

Про це в розмові з колишнім депутатом Держдуми РФ, російським правозахисником Марком Фейгіним розповів радник Офісу президента Олексій Арестович.

– Бахмут. Заявили ці “добрі люди”, що вони вийшли прямо на край Бахмута… Відразу кажу, що це брехня, наш Генштаб сказав, що це брехня. Атаки (ворога, – Ред.) відбиті. Вони дійсно зосередили там великі ресурси, намагаються задавити, взяти, тому що потрібен хоч якийсь оперативний успіх, – зазначив він.

За його словами, росіяни розраховують на те, що скоро все зміниться і буде взято Соледар, Красну Гору, а їхній наступ під Опитним і під Зайцевим буде успішним.

Зараз дивляться

– Але під Соледаром їм навішали, тож – не виходить. Нагадую, що з 1390 км фронту це єдине місце – ділянка в 20 км – де вони намагаються наступати, – додав Арестович.

Радник Офісу президента додав, що спроби Росії наступати на Піски не можна вважати серйозним наступом, а скоріше спробами створити напругу на фронтах.

Раніше Олексій Арестович припустив, що російський фронт може почати валитися в разі успішного контрнаступу ЗСУ.