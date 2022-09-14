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Факти / Україна

Успішним контрнаступом ЗСУ здивовані тільки росіяни – Пентагон

Олег Авєрін, журналіст розділу Lifestyle
Успішним контрнаступом ЗСУ здивовані тільки росіяни – Пентагон
Фото: Генштаб ЗСУ

Спікер Пентагону генерал Пет Райдер розповів, що контрнаступ ЗСУ не здивував США та союзників, проте виявився сюрпризом для росіян.

– Я думаю, якщо хтось і був здивований, то це, ймовірно, росіяни. Безумовно, з початку вторгнення РФ в Україну ми бачили, як українці демонструють надзвичайну здатність адаптуватися та використовувати свої бойові можливості з великим ефектом, – заявив Райдер.

Під час прес-брифінгу у Пентагоні він зазначив, що українські військові використали можливості, що відкрилися на полі бою. Велике значення також зіграли постачання зброї.

Райдер повідомив, що під час зустрічі у форматі Рамштайн союзники домовилися, що постачання буде збережено та збільшено.

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Джерело: defense.gov

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