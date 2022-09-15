Більше ATACMS, безпілотників і танків. У Сенаті закликали Байдена збільшити поставки техніки Україні

Вересень, 15 в 9:17

Лідер республіканської меншості в Сенаті США Мітч Макконнелл заявив, що Україні необхідно більше озброєння та закликав адміністрацію президента США збільшити поставки.

– Українцям потрібно більше зброї, яку ми їм надаємо, їм потрібно почати отримувати її швидше, а також потрібні нові можливості, такі як ATACMS більшого радіусу дії, великі безпілотники та танки, – каже Макконнелл.

Він додав, що успіхи української армії надихають весь вільний світ, але святкувати перемогу поки що зарано.

– Іран постачає російській армії бойові безпілотники, подібні до тих, які вони та їхні маріонетки використовували проти американських військ у Сирії та Іраку, а також проти наших ізраїльських, еміратських та саудівських партнерів. Повідомляється, що Північна Корея поповнює артилерійські запаси Росії. І КНР публічно підтримувала наратив Москви щодо кожного російського злочину, – повідомив сенатор.

Макконнелл зазначив, що через зволікання з постачанням зброї загинуло багато людей.

Зараз дивляться

– Українські війська творять чудеса із західним обладнанням. Вони швидко інтегрували передові системи, такі як HIMARS та ракети Javelin та Stinger. Коливання Заходу щодо передачі цієї зброї в потрібні руки коштувало життів. Жахів можна було б уникнути, якби адміністрація Байдена та наші європейські партнери надали ці інструменти раніше, — каже Макконнелл.

Джерело: Голос Америки