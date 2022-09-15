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Факти / Україна

Через кілька хвилин після сирени: на Кіровоградщині пролунали вибухи

Ілля Нежигай, редактор стрічки
Підтверджено
Через кілька хвилин після сирени: на Кіровоградщині пролунали вибухи

На Кіровоградщині повідомляється про звуки вибухів.

Перед цим в області була оголошена повітряна тривога.

Перед цим Telegram канали повідомляли про активність ворожої авіації, та застерігали, що в регіонах з повітряною тривогою варто не нехтувати правилами безпеки.

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Згодом очільник Кіровоградської ОВА повідомив деталі щодо вибухів, які було чутно в області.

– Попередньо – спрацювало ППО. Більше інформації – згодом, – написав він.

Згодом голова ОВА додав, що звуки вибухів – це успішна робота українських захисників.

– Маємо перші деталі. Успішна робота ППО в районі Первозванівської територіальної громади. Усі відповідні служби працюють, – повідомив він.

Райкович також закликав мешканців Кіровоградщини не ігнорувати сирени та спускатись в укриття.

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