Через кілька хвилин після сирени: на Кіровоградщині пролунали вибухи
Підтверджено
На Кіровоградщині повідомляється про звуки вибухів.
Перед цим в області була оголошена повітряна тривога.
Перед цим Telegram канали повідомляли про активність ворожої авіації, та застерігали, що в регіонах з повітряною тривогою варто не нехтувати правилами безпеки.
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Згодом очільник Кіровоградської ОВА повідомив деталі щодо вибухів, які було чутно в області.
– Попередньо – спрацювало ППО. Більше інформації – згодом, – написав він.
Згодом голова ОВА додав, що звуки вибухів – це успішна робота українських захисників.
– Маємо перші деталі. Успішна робота ППО в районі Первозванівської територіальної громади. Усі відповідні служби працюють, – повідомив він.
Райкович також закликав мешканців Кіровоградщини не ігнорувати сирени та спускатись в укриття.