Карта бойових дій на 15.09.2022 – ситуація на фронті
Фото: Генштаб ЗСУ
15 вересня Сили оборони продовжують успішно відбивати атаки армії РФ у районах населених пунктів Спірне, Соледар, Майорськ, Зайцеве, Одрадівка, Весела Долина, Водяне та Новомихайлівка.
Карта бойових дій в Україні на 15.09.2022
На Волинському та Поліському напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала.
Зараз дивляться
Із танків, мінометів та артилерії російські окупанти обстріляли інфраструктуру:
- на Сіверському напрямку;
- на Харківському напрямку;
- на Краматорському напрямку;
- на Бахмутському напрямку;
- на Авдіївському напрямку;
- на Запорізькому напрямку;
- на Південнобузькому напрямку.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 204-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.