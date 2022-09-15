Карта бойових дій на 15.09.2022 – ситуація на фронті

Вересень, 15 в 7:34

15 вересня Сили оборони продовжують успішно відбивати атаки армії РФ у районах населених пунктів Спірне, Соледар, Майорськ, Зайцеве, Одрадівка, Весела Долина, Водяне та Новомихайлівка.

Карта бойових дій в Україні на 15.09.2022

На Волинському та Поліському напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала.

Зараз дивляться

Із танків, мінометів та артилерії російські окупанти обстріляли інфраструктуру:

на Сіверському напрямку;

на Харківському напрямку;

на Краматорському напрямку;

на Бахмутському напрямку;

на Авдіївському напрямку;

на Запорізькому напрямку;

на Південнобузькому напрямку.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 204-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.