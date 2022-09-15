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Факти / Україна

Карта бойових дій на 15.09.2022 – ситуація на фронті

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Карта бойових дій на 15.09.2022 – ситуація на фронті
Фото: Генштаб ЗСУ

15 вересня Сили оборони продовжують успішно відбивати атаки армії РФ у районах населених пунктів Спірне, Соледар, Майорськ, Зайцеве, Одрадівка, Весела Долина, Водяне та Новомихайлівка.

Карта бойових дій в Україні на 15.09.2022

На Волинському та Поліському напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала.

Зараз дивляться

Із танків, мінометів та артилерії російські окупанти обстріляли інфраструктуру:

  • на Сіверському напрямку;
  • на Харківському напрямку;
  • на Краматорському напрямку;
  • на Бахмутському напрямку;
  • на Авдіївському напрямку;
  • на Запорізькому напрямку;
  • на Південнобузькому напрямку.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 204-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

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