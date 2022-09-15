На Херсонщині звільнили чотири громади у Бериславському районі – голова райради
У Херсонській області ЗСУ звільнили близько 15% території Бериславського району – це чотири громади, куди вже почали повертатися люди.
Про це повідомив голова Бериславської районної ради Дмитро Сливченко на брифінгу у Media Center Ukraine.
– Наш великий Бериславський район здебільшого досі перебуває під окупацією. Проте є прогрес, ЗСУ звільнили частину нашої громади – це Нововоронцовщина, Кочубеївська громада, Високопольська та частина Великоолександрівської громади, – уточнив чиновник.
За його словами, у ці села вже повертаються місцеві мешканці, починають ремонтувати свої пошкоджені будинки, незважаючи на періодичні обстріли.
– Але у самому Бериславі та інших окупованих селах є проблеми з постачанням продуктів, немає газу, світла та зв’язку. Але у розрахунках за товари, які завозяться переважно з Херсона, ще переважає українська гривня, – наголосив він.
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