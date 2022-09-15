Вересень, 15 в 18:49

На Кіровоградщині зафіксували прильоти ворожих ракет. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Андрій Райкович.

– На території Петрівської громади зафіксовано прильоти ворожих ракет. Агресор намагається варварськи знищувати інфраструктурні об’єкти. Одна ракета збита ППО. Прошу не ігнорувати сирени, – повідомив він у себе в Telegram.

Більш детальної інформації про те, що сталося, поки що немає, після її появи ми опублікуємо її в цьому або наступному матеріалі.

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Фото: Командування Повітряних сил ЗСУ